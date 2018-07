Abusi ambientali, a Santa Cesarea in azione i Carabinieri della Forestale

I controlli a tappeto, a contrasto delle violazioni ambientali, eseguiti dalla stazione Carabinieri Forestale di Maglie, hanno portato alla luce un abuso perpetrato ai danni di un terreno pascolivo sottoposto a vincolo paesaggistico.

I fatti

In agro di Santa Cesarea Terme, l’attività dei carabinieri della Forestale si è concentrata su un terreno sul quale venivano riscontrati lavori che confermavano l’ipotesi di violazione delle norme ambientali.

Su tale terreno, che come è stato detto, è sottoposto a vincolo paesaggistico, erano stati intrapresi lavori di livellamento delle rocce affioranti con la rimozione del manto erboso e lo spandimento di terreno vegetale al fine di conseguire un aumento del suolo agricolo disponibile.

Ma l’illecito non si era esaurito in tali attività poiché mediante riporto di materiale tufaceo era stata anche realizzata una pista, lunga metri 160 e larga 5, a servizio dei nuovi terreni agricoli che in tal modo si stavano realizzando.

Il provvedimento

A seguito dell’accurata indagine veniva deferito in stato di libertà, M. P. P. G., nato a Santa Cesarea Terme, classe 1964. L’uomo, residente nello stesso comune, aveva eseguito tali interventi su di un’area estesa di circa 18.500 metri quadrati, ma non era in possesso di alcun permesso di costruire e autorizzazioni paesaggistiche.

Ancora violazioni

Risale all’nizio dell’anno in corso, la segnalazione di un altro episodio simile ma questa volta a Otranto, altro gioiello della costa adriatica salentina.

Sicuramente un’attività importante ed encomiabile quella svolta giornalmente dai carabinieri della Forestale che in questo modo riescono a mettere un freno al deturpamento sconsiderato di un territorio che invece va protetto e tutelato per la sua bellezza naturale.

Ultima modifica: 28 luglio 2018 17:25