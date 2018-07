Abusi sessuali sui figli minori per dieci anni? Padre a processo

Finisce sotto processo l’uomo di Maglie arrestato nei mesi scorsi con l’accusa di una lunga sequela di abusi sessuali in famiglia e non solo.

Il gup Giovanni Gallo, al termine dell’udienza preliminare, ha rinviato a giudizio l’imputato per le ipotesi di reato di violenza sessuale aggravata, maltrattamenti, lesioni personali, stalking e di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti . Il processo si aprirà il 5 ottobre prossimo dinanzi ai giudici della prima sezione collegiale. L’imputato è assistito dall’avvocato Germana Greco.

La madre dei due minori è difesa dal legale Selene Mariano. Invece, la mamma dell’amichetta è assistita dal difensore Simona Mancini. Quest’ultima si è costituita parte civile, oggi in udienza.

L’arresto

Il presunto padre orco è finito ai domiciliari ( in casa della madre), nel marzo scorso. I carabinieri della Compagnia di Maglie hanno eseguito l’arresto, applicando l’ordinanza di misura cautelare emessa dal gip Cinzia Vergine su richiesta del sostituto procuratore Stefania Mininni.

Le denunce

In base alla ricostruzione degli inquirenti, gli abusi si sarebbe verificati in un contesto socio -culturale altamente degradato. L’uomo, a partire dal 2008, avrebbe iniziato a molestare la figlioletta e in seguito anche il fratellino fino agli inizi del 2018. Approfittando dell’assenza della moglie che si recava al lavoro, si sarebbe lasciato andare a toccatine e palpeggiamenti sul divano di casa. Non solo nei loro confronti, ma anche di un’amica dei figli.

Le tre presunte vittime sono state anche ascoltate, nel mese di novembre dello scorso anno, nell’ambito dell’ascolto “protetto” ( alla presenza di una psicologa) in sede d’incidente probatorio, presso la Procura dei Minorenni, alla presenza del pubblico ministero Stefania Mininni. Avrebbero confermato le accuse nei confronti dell’uomo.

Dagli accertamenti, sarebbero emersi anche altri particolari inquietanti. L’indagato avrebbe molestato i figli e picchiato la madre, in preda ai fumi dell’alcool. In una circostanza, inoltre, avrebbe consumato uno spinello con uno dei figli minorenni. Infine, l’uomo avrebbe minacciato per strada il fidanzato della figlia.

Ultima modifica: 24 luglio 2018 13:04