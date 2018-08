Gli chiede denaro e al rifiuto gli sferra un pugno in pieno volto. Violenta aggressione a Francesco, il ragazzo con le cuffie

In città lo conoscono tutti, è una vera e propria istituzione del capoluogo. Tifosissimo del Lecce, vive la sera con indosso le sue inseparabili cuffie dalle quali ascolta ogni tipo di genere musicale, dalla musica da discoteca più estrema ai cantautori italiani, anche neomelodici.

Non c’è sera che non lo si veda passeggiare lungo le vie del centro storico dove tutti lo amano e si intrattengono con lui. Non tutti, però…

Francesco, tutti avranno capito che si tratta di lui, ripetiamo è molto conosciuto e amato, ma ciò non ha evitato che fosse vittima di un’aggressione.

Il fatto è avvenuto alla vigilia di Ferragosto, quando, nei pressi dell’esercizio commerciale Euronics nelle vicinanze dei Vigili del Fuoco, un uomo, lo ha fermato per chiedergli denaro ma, al rifiuto – forse anche dovuto al fatto che non avesse soldi con sé – lo ha aggredito con violenza sferrandogli un pugno in pieno volto che gli ha procurato un grosso ematoma sull’occhio.

A darne notizia con un post sul suo profilo facebook il presidente dell’Associazione “Nuova Rudiae”, Leo Ciccardi, che con il suo sodalizio si prodiga non poco per aiutare la famiglia di Francesco in difficoltà.

Tornato a casa il giovane ha raccontato quanto accaduto alla mamma, ma due giorni dopo, preoccupata dal fatto che dormisse più del solito e che lamentasse conati di vomito, lo ha condotto presso il pronto soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi”, dove i sanitari lo hanno visitato e curato. Molto probabilmente, la nostra è solo un’ipotesi, naturalmente, è rimasto scioccato dall’accaduto.

Adesso verrà formalizzata una denuncia alle Forze dell’Ordine per cercare di scovare l’autore del gesto che tanto sdegno ha provocato nella comunità leccese; sono tantissimi, infatti, i post sui social che condannano l’accaduto.

Nella speranza che si possa venire a capo di quanto avvenuto nel più breve tempo possibile, altro non possiamo fare che dire Forza Francesco!!!

Ultima modifica: 17 agosto 2018 20:20