Aggressione in via Taranto, ignoti malmenano un ragazzo che finisce in ospedale

Più d’uno contro un ragazzo. L’aggressione è avvenuta ieri sera in via Taranto. Alcuni cittadini hanno chiamato il 113 per segnalare quanto stava accadendo.

Giunti sul posto gli agenti della Polizia a bordo di una volante, hanno raccolto le prime testimonianze che parlavano di alcuni giovani che hanno preso di mira un ragazzo. L’aggressione è iniziata per strada intorno alle 22 per poi concludersi all’interno di una lavanderia h24 che si affaccia su quell’arteria cittadina.

L’aggressione è stata violenta dato che il ragazzo, risultato essere di Lecce e di 28 anni, è finito al Pronto soccorso del Vito Fazzi di Lecce con numerose ferite, sul corpo e alla testa. Il 28enne è stato preso di mira da colpi violenti con una bottiglia di vetro.

Le indagini della Squadra mobile proseguono al fine di identificare i responsabili. Non potranno essere d’ausilio le immagini delle telecamere di videosorveglianze poichè inutilizzabili.

La vittima era già nota alle Forze dell’ordine per qualche precedente.

Ultima modifica: 24 agosto 2018 13:24