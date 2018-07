Minacce e tentata aggressione al Sindaco Salvemini, depositata la denuncia in Questura

È stata formalizza nella mattinata di oggi, per mano dell’Avvocato Francesco Calabro, legale del sindaco Salvemini, la denuncia da parte del primo cittadino nei confronti dell’uomo che nella serata di sabato sera, nel corso di una manifestazione sportiva, lo avrebbe minacciato e tentato di aggredirlo.

I fatti

Nella serata del 30 giugno, intorno alle ore 21.00, mentre si trovava con i famigliari all’evento “Minigames”, Carlo Salvemini è stato avvicinato da una persona (che di professione gestisce insieme alla sua famiglia un chiosco nei pressi del teatro Politeama Greco e che non vuole abbandonare l’attuale postazione) che, dopo aver proferito nei confronti del sindaco una serie di insulti e minacce, avrebbe tentato di lanciarsi verso la sua persona. Tentativo sventato dal pronto intervento dell’Assessore Paolo Foresio.

La solidarietà

Lo solidarietà nei confronti del primo cittadino non è tardata a mancare.

Il primo a intervenire via facebook è stato l’ex sindaco, Paolo Perrone: “Sono vicino a Carlo Salvemini. Conosco questo mestiere e quello che comporta, comprese pressioni e minacce dal contenuto estremo come questa. Spesso sono dettate dalla disperazione, che ovviamente non le giustifica. Il mio consiglio al Sindaco è di lavorare senza condizionamenti e con il massimo dell’impegno”.

Pronta è stata anche la risposta dell’attuale inquilino di Palazzo Carafa, sempre via social: “Grazie Paolo”.

“Chi opera al servizio del bene comune spesso è costretto a prendere decisioni non condivisi da tutti e a fare scelte anche impopolari. Governare è compito molto delicato e, accontentare le esigenze di tutti, non è sempre possibile. Il servizio alla collettività spesso espone a rischi e pericoli le persone che, come Carlo Salvemini, vivono l’impegno politico e amministrativo con passione e grande senso diresponsabilità”, ha invece dichiarato l’Arcivescovo Metropolita di Lecce, Mons. Michele Seccia.

Messaggi di solidarietà sono giunti anche da parte dell’Anci Puglia.

Ultima modifica: 3 luglio 2018 18:55