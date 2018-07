Aggredito con calci e pugni nel parcheggio della discoteca, 35enne nei guai

Ci sono ancora molti punti oscuri nella violenta aggressione, avvenuta nel cuore della notte nel parcheggio di una nota discoteca di Gallipoli.

Un 60enne di Taviano è stato preso a calci e pugni, apparentemente per futili motivi, da un 35enne di Sacramento in Brasile – M.R.A. queste le sue iniziali – deferito in stato di libertà dai Carabinieri della stazione locale, al termine delle prime indagini, avviate per fare luce sull’accaduto. L’accusa contestata è di lesioni personali.

I fatti

Erano da poco passate le 3.00 quando il 25enne ha aggredito con calci e pugni il 60enne. Il pestaggio sarebbe avvenuto all’interno del parcheggio della discoteca. Il malcapitato è stato soccorso dai sanitari del 118,e accompagnato a bordo di un’ambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Sacro Cuore di Gesu’” dove è arrivato in codice giallo. È stato medicato e dimesso con una prognosi di qualche giorno.

Le indagini sono ancora in corso.

Ultima modifica: 24 luglio 2018 16:23