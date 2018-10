Aggrediscono un 44enne e per intimorirlo sparano alcuni colpi di pistola. Agguato nelle campagne di Copertino

Un vero e proprio agguato quello avvenuto, intorno alle 11.00, nelle campagne di Copertino, al confine di Leverano. Quattro persone hanno fatto irruzione in un casolare situato in una zona isolata, ma non lontano da un caseificio.

Una volta dentro, hanno aggredito il proprietario Paolo Panzanaro, 44enne di Veglie, volto noto alla cronaca locale. Lo hanno pestato – apparentemente senza un perché – provocandogli alcune lesioni al viso. Quattro contro uno.

Prima di fuggire, non contenti, hanno estratto la pistola e hanno sparato alcuni colpi che hanno attinto la parete esterna del casolare. Dopodiché si sono congedati.

Il 44enne è stato soccorso dal personale del 118, giunto sul posto insieme ai Carabinieri della Compagnia di Gallipoli, guidati dal capitano Francesco Battaglia e ai carabinieri della tenenza di Copertino, diretti dal luogotenente Salvatore Giannuzzi.

Impossibile, almeno per il momento, delineare i contorni del gesto e del ‘messaggio’ che la banda voleva recapitare.

È stata una spedizione punitiva o cercavano qualcosa? Le indagini sono ancora in corso.

Panzanaro fu arrestato in Calabria insieme a Antonio Cosimo Drazza nel lontano 2015. Fatale fu un posto di blocco. I due salentini, infatti, ignorarono l’Alt e tentarono una disperata fuga, conclusa dopo un folle inseguimento. Una volta fermata la corsa, gli uomini delle forze dell’ordine scoprirono il motivo di tanta fretta: nel vano motore della vettura erano nascosti 2 chili di cocaina.

È il secondo episodio in poche ore

Poche ore prima, un 28enne di Squinzano era stato ‘scaricato’ davanti all’Ospedale di Campi Salentina con una ferita di arma da fuoco. Il ragazzo era uscito da poco dal carcere.

Ultima modifica: 2 ottobre 2018 15:41