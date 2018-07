Alimini, lottizzazione abusiva per realizzare un agriturismo? Quattro indagati

Una lottizzazione abusiva per creare un agriturismo in zona Alimini. Il pubblico ministero Paola Guglielmi ha chiuso l’inchiesta nelle scorse ore. Risultano indagati: R.D.P. 65enne di Otranto, titolare del terreno; M.B. 57 anni di Otranto, progettisti; D.C. 43enne di Maglie ed F.T. 39enne di Otranto, direttori dei lavori. Sono assistiti, tra gli altri, dagli avvocati Arcangelo Corvaglia, Clemente Leo e Luca Bruni.

Gli indagati hanno venti giorni a disposizione per chiedere di essere interrogati o produrre memorie difensive.

Secondo l’accusa, fino a luglio del 2016, gli indagati avrebbero utilizzato un’ampia area di quasi 3mila metri e sottoposta a vincolo paesaggistico, per una serie di complessi interventi, senza nulla-osta idrogeologico ed igienico.

Nello specifico, è contestata la realizzazione di 6 “corpi” edilizi per la creazione di un’azienda agrituristica, con servizio di ristorazione e 50 posti letto. In sostanza, un’area a vocazione agricola sarebbe stata “urbanizzata”, senza permesso di costruire ed in contrasto con il P. R.G. e la Legge Regionale in materia d’interventi edilizi.

