Lanciano il “may-day” per problemi al motore, soccorsa un’imbarcazione al largo di Leuca

È stata una vera e propria odissea quella vissuta da due cittadini di nazionalità tedesca, rimasti “senza motore” a circa 14 miglia al largo di Leuca. Recuperare l’imbarcazione a vela, lunga circa 10 metri, non è stato facile per la Guardia Costiera di Gallipoli. Le operazioni di soccorso sono durate circa quattro ore, ma alla fine i due malcapitati sono stati accompagnati a terra. Fortunatamente, non hanno avuto bisogno di ricorrere alle cure dei sanitari del 118.

Il may-day lanciato via radio

Tutto ha avuto inizio con la ‘classica’ richiesta di aiuto che ha fatto scattare le operazioni di recupero dell’imbarcazione in difficoltà a causa di un’avaria al motore. Per i due tedeschi era impossibile continuare la navigazione perché al ‘guasto’ si è aggiunto anche un problema ad una delle vele. Insomma, erano rimasti al largo di Santa Maria di Leuca, fino a quando una motovedetta non è riuscita a raggiungerli.

Nel frattempo, un mercantile era rimasto vicino all’unità in difficoltà in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Dopo aver raggiunto l’imbarcazione, constatata l’impossibilità di far ripartire il motore, agli uomini in divisa non è rimasto altro da fare se non rimorchiare il natante alla deriva sino al porto di Leuca. I due occupanti, come detto, non hanno richiesto assistenza medica.

Ultima modifica: 8 giugno 2018 13:21