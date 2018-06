Con un tubo si allacciano abusivamente all’Acquedotto, denunciati due morosi

Il personale dell’Acquedotto pugliese stava eseguendo una chiusura definitiva di un contatore di due cittadini morosi, posti all’interno di una palazzina, quando ha dovuto richiedere l’intervento di una volante del Commissariato di Nardò.

Gli uomini in divisa si sono precipitati a Noha, frazione di Galatina dove gli addetti, durante i lavori, si sono accorti che le due utenze alimentate da un unico contatore, già rimosso in precedenza, risultavano comunque alimentate poiché era stato eseguito un allaccio abusivo, utilizzando un tubo flessibile posto in sostituzione del contatore.

Il personale ha identificato i proprietari dei due appartamenti: un cittadino marocchino, 69enne e un cittadino del posto di 62 anni che sono stati denunciati a piede libero per allaccio abusivo all’acquedotto pugliese.

Ultima modifica: 31 maggio 2018 18:08