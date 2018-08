Allarme bomba a Presicce, due ‘segnalazioni’ in pochi minuti…. tutte false!

L’allarme bomba che ha tenuto con il fiato sospeso Presicce, in realtà era soltanto una bolla di sapone. Le segnalazioni sulla presenza di ordigni in alcune farmacie del posto, ben due nel giro di pochi minuti, sono state talmente veritiere che nel bellissimo comune del basso Salento che conta poco più di 5mila anime, si sono precipitati in men che non si dica gli artificieri. Sono stati proprio loro, veterani nella manutenzione degli esplosivi, a scoprire la verità.

Difficile, almeno per il momento, capire che cosa sia accaduto, se si sia trattato di un gioco goliardico, di un tam-tam sfuggito di mano o se sussistono gli estremi per parlare di “procurato allarme”. L’unica cosa certa è che si è trattato di un falso, di una fake-news come si direbbe nel gergo del web.

Ultima modifica: 23 agosto 2018 15:41