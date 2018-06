Processo d’Appello “Eclissi”: I nomi degli imputati e le condanne

Sconto di pena per vari imputati. Nello specifico, dopo il processo d’Appello: 4 anni ad Angelo Brai’ 44enne di Merine; 8 anni a Remo De Matteis 68 anni di Lizzanello; 2 anni ed 8 mesi per Cosimo Miggiano 44enne di Muro Leccese; 5 anni a Egidio Buttazzo 40enne di Cavallino; 2 anni e 8 mesi per Roberto Mirko De Matteis, 43 anni di Lecce; 2 anni e 6 mesi a Federico Ferri 25 di Lecce; 4 anni per Simone Filograna 37 anni di Lecce; 3 anni a Pantaleo Antonio Mazzeo 29enne di Caprarica di Lecce; 2 anni e 10 mesi a Marco Macchia 26 anni di Lizzanello.

Pena rideterminata a: 7 anni e 9 mesi per: Adriano Barbetta 25 anni di Cavallino; 7 anni e 9 mesi per Pierpaolo Borgia 30 enne di Poggiardo; 8 anni e 8 mesi a Cristian Calosso 31enne di Lecce; 3 anni per Cristian Carluccio 28 enne di Frigole; 2 anni a Emanuele Chiriatti 33 anni di Lecce; 7 anni per Vincenzo Antonio Cianci di Sogliano Cavour; 5 anni e 4 mesi per Mattia D’Ambrosio 21 di Alliste; 2 anni e 4 mesi per Fabio Marzano 48 anni di Lecce; 8 anni per Luca Mita 31 anni di Lecce; 7 anni e 1 mese per Montinaro Nicola, 51enne di Lecce; 5 anni e 9 mesi per Manuel Prinari ( assolto per un capo d’imputazione);5 anni e 4 mesi a Diego Rizzo 33 anni domiciliato in Provincia di Treviso (assolto per un capo d’imputazione); 11 anni e 4 mesi per Carlo Squittino, 47enne di Castro; 4 anni e 5 mesi per Ivan Spedicati 27enne di Surbo; 5 anni e 9 mesi per Juri Zecca 25enne di Lecce; 9 anni e 4 mesi per Salvatore Tarantino 38enne di Lecce; 6 anni e 10 mesi per Giuseppe Taurino 28 anni di Lecce (assolto per un reato).

Pena rideterminata, in continuazione con altri reati, a: 15 anni e 1 mese per Alessandro Ancora 36 anni di Lecce; 11 anni e 8 mesi per Angelo Monaco, 39 anni di Lecce; 14 anni e 2 mesi a Ciro Vacca 62 anni di Cavallino; 23 anni per Antonio Pepe, 34 anni di Lecce; 7 anni e 2 mesi per Flaviano Pino Lettere 26enne di Frigole ( assolto per un reato).

Infine, 6 anni e 3 mesi per Marco Pacentrilli di Lecce.

Confermata la condanna a 5 anni per Thomas Barbetta 24enne di Squinzano; 2 anni ed 8 mesi a Pietro Bevilacqua 29 enne di Melissano; 20 anni a Giuliano Calò, 36 anni, 6 anni per Massimiliano Calò, 40 enne di Lecce; 13 anni Gianluca Capilungo 24 anni di San Cesario; 7 anni Maurizio Contaldo 54 di Lecce; 20 anni a Daniele De Matteis 31 di Lecce; 1 anno e 6 mesi con la continuazione per Paolo Golia 32enne di Torchiarolo; 14 anni a Paolo Guadadiello 28 anni di Torchiarolo ; 4 anni ed 8 mesi per Mohammed Koundafi, di origini marocchine ma residente a Lecce( assolto per un reato); 7 anni ed 8 mesi per Flaviano Lettere 57enne di Frigole; 12 anni per Antonio Leuzzi 24 anni di Lecce; 4 anni per Francesco Luggeri 36 di Trepuzzi; 12 anni ed 8 mesi per Omar Marchello 37enne di Lizzanello; 10 per Carmine Mazzotta, 42 enne di Lecce; 13 anni per William Monaco, sempre di Lecce; 8 anni ad Antonio Montinari 44 anni di Lecce; 3 e 4 per Luca Pacentrilli 26 enne, di Lecce; 14 anni a Marco Pepe 32enne di Surbo e 8 anni per Antonio Perrone 34 anni di Lecce; 10 anni a Pierlugi Rollo 26 di Lecce; 11 anni e 4 mesi per Francesco Rotondo 31 anni di Lecce; 8 anni a Tafuro Emanuele, 25enne di Squinzano; 6 anni e 7 mesi per Oronzo Toffoletti 50 anni di Lecce;4 anni ed 8 mesi a Simone Zimari 26 anni di Lecce ( assolto per un capo d’imputazione).

