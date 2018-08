Armato di pistola rapina un supermercato di Alliste, ma il titolare reagisce: arrestato

Tecnicamente durante il colpo è filato tutto liscio, è il finale che non è andato secondo i piani. Con il volto coperto da un passamontagna per non essere riconosciuto è entrato all’interno di un supermercato di generi alimentari surgelati di Alliste, impugnano una pistola. Facendo leva sulla pericolosità dell’arma, in realtà una ‘scacciacani’, si è fatto consegnare il denaro contenuto nel registratore di cassa, ma non è riuscito a fuggire con il bottino. Il titolare, “armato” anche lui, ma di coraggio, è riuscito a spintonarlo, facendolo cadere a terra.

È stato in quel momento che per Giglio Salvatore Alfarano, 27enne del posto, sono cominciati i guai. Il ragazzo, volto già conosciuto alle forze dell’ordine è stato arrestato, in flagranza di reato, dai carabinieri della stazione di Racale. L’accusa da cui ora dovrà difendersi è rapina aggravata.

Il racconto del colpo

Il 27enne, che aveva preso di mira l’esercizio commerciale, non aveva fatto i conti con il coraggio del titolare che è riuscito, in qualche modo, ad evitare che fuggisse con il bottino: il denaro contenuto all’interno del registratore di cassa che era riuscito a farsi consegnare dai dipendenti, minacciandoli con l’arma. Il proprietario però ha reagito e, con uno spintone, è riuscito a far cadere per terra il 27enne, “consegnandolo” poi agli uomini in divisa, nel frattempo sopraggiunti.

L’arma utilizzata per la rapina è stata recuperata e si è accertato essere una pistola scacciacani priva tappo rosso. Insieme al passamontagnata utilizzato per coprire il volto è stata sottoposta a sequestro.

Il 27enne, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Lecce su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Risponde, come detto, di rapina impropria

