Insegue con l’auto il marito pretendendo denaro, arrestata galatinese

Avrebbe perseguitato il marito, inseguendolo con la macchina per chiedergli soldi ed una galatinese è finita in manette.

Nella giornata di sabato scorso, gli agenti del locale commissariato (guidati da Giovanni Bono) hanno arrestato in flagranza di reato L.A.C., 57 anni originaria di Castrignano dei Greci ma residente a Galatina. La donna è stata ristretta ai domiciliari come disposto dal pubblico ministero Massimiliano Carducci. Risponde dell’accusa di stalking.

L’indagata, assistita dall’avvocato Lorenzo Rizzello, dovrà presentarsi nella giornata di domani dinanzi al gip Edoardo D’Ambrosio per l’udienza di convalida dell’arresto.

I fatti si sarebbero verificati a partire dallo scorso anno e fino al 6 luglio. Il marito (non convivono sotto lo stesso tetto da oltre cinque anni) ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine di fronte all’ennesimo atto persecutorio. La signora lo avrebbe inseguito in auto per le strade di Galatina. La donna pretendeva di ricevere delle somme di denaro. E non era la prima volta. Già nei mesi precedenti avrebbe tempestato di messaggi minatori e telefonate, il proprio ex uomo, chiedendogli soldi. Ad ogni modo dietro la vicenda, vi è una difficile situazione pregressa. L.A.C., si trovava in ristrettezze economiche ed era seguita dai servizi sociali. Spinta dalla disperazione avrebbe a quel punto iniziato ad avanzare le pressanti richieste al marito.

Ultima modifica: 10 luglio 2018 9:47