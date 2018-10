Nascondevano in casa droga e 1.300 euro. Scattano le manette per una coppia di Ugento

Proseguono incessantemente da parte degli agenti della Polizia di Stato i servizi di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e nell’ambito di tali verifiche gli uomini del Commissariato di Taurisano, nei giorni scorsi, grazie all’attivazione di un’indagine condotta attraverso gli strumenti dell’appostamento e dell’osservazione, hanno proceduto all’arresto di una coppia convivente, un 36enne ed una 22enne, residenti a Ugento, che dovranno difendersi dall’accusa di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti

Dopo un lungo servizio di appostamento, gli agenti hanno assistito ad uno scambio droga e denaro tra uno degli arrestati, l’uomo e il conducente di un’auto.

A quel punto, hanno preso la decisione di intervenire facendo immediatamente ingresso nell’abitazione bloccando repentinamente l’uomo e cogliendo di sorpresa la donna che si trovava in casa.

All’esito della perquisizione domiciliare i poliziotti hanno sequestrato: 1 scatola in rame; la somma di circa 1.300,00 Euro; 2 involucri in cellophane contenenti presumibilmente Eroina, per un peso complessivo di circa 60 grammi; 1 bilancino di precisione; 1 forbice; 2 fogli in cellophane già ritagliati, utili al confezionamento di dosi di eroina; 1 televisore; 2 telecamere; 1 Modem per telecamere; 1 Tubo di plastica per lo scolo delle acque.

I due spacciatori, allo scopo di non essere scoperti o trovati in possesso di elementi dimostrativi della loro attività, oltre ad aver installato un sistema di videosorveglianza che riprendeva il tratto stradale prospiciente l’ingresso della propria abitazione, erano soliti occultare la sostanza stupefacente ed il bilancino, in un tradizionale tubo di scolo munito di gancetto e catenella.

I due, sono stati tratti in arresto e solo per l’uomo si sono aperte le porte del carcere, mentre alla donna sono stati concessi gli arresti domiciliari.

Ultima modifica: 8 ottobre 2018 13:18