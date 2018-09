Spintona la cassiera che l’aveva scoperta a rubare, dopo mesi dalla rapina 50enne finisce ai domiciliari

Si è presentata nel supermercato che aveva preso di mira, sulla strada provinciale che da Parabita conduce a Matino, e pensando di non essere osservata ha infilato nella borsa alcuni generi alimentari, non prima di aver rimosso l’antitaccheggio.

Quando si è diretta verso l’uscita, qualcosa nel piano è andato storto. Scoperta dalla cassiera, l’ha spintonata ed è fuggita via, abbandonando la refurtiva. Era l’otto giugno 2018.

È passato qualche mese e Maria Concetta De Blasi, classe 1968 di Casarano, probabilmente pensava di averla fatta franca, fino a quando gli uomini in divisa non gli hanno presentato il conto della scorribanda. La donna, infatti, è stata arrestata per rapina impropria dai Carabinieri della stazione di Parabita che hanno bussato alla porta della sua abitazione stringendo tra le mani un’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Lecce.

Le indagini

Il provvedimento è la naturale conseguenza delle indagini svolte dai carabinieri che avrebbero raccolto una serie di ‘indizi’ che proverebbero il suo coinvolgimento nelle rapina commessa all’interno del Supermercato. Come detto, la 50enne aveva nascosto alcuni generi alimentari nella borsa, dopo aver rimosso l’antitaccheggio. Quando è stata scoperta dalla cassiera ha reagito male, spintonandola. La donna, che nello ‘scontro’ con la ladra aveva riportato alcune lesioni, è stata medicata dai sanitari dell’Ospedale Francesco Ferrari. Le ferite erano state giudicate guaribili in alcuni giorni.

La 50enne, una volta concluse le formalità di rito, è stata riaccompagnata presso la sua abitazione, dove dovrà restare in regime di arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria informata dell’accaduto dai Carabinieri dalla stazione di Parabita.

