Tentano di disfarsi della droga gettandola all’interno di un lido balneare. Nei guai 28enne barese e 19enne campano

Prosegue senza sosta e continua a dare i suoi frutti, il progetto “Legalità diffusa”, fortemente voluto dal Questore di Lecce, Leopoldo Laricchia.

Nell’ambito di tale operazione nelle prime ore della mattinata di oggi, due giovani di origine campana, 28 anni il primo, residente a Bari e 19 il secondo, residente a Napoli, sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio in concorso.

I due spacciatori, in attesa di eventuali acquirenti nei pressi di un noto lido balneare a Gallipoli, alla vista delle pattuglie della Polizia del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce, giunte a dare man forte nel corso della stagione estiva ai colleghi del Commissariato della “Città Bella”, hanno tentato di disfarsi della sostanza stupefacente, buttandola oltre il muretto di cinta dello stabilimento balneare.

L’azione non è sfuggita agli agenti che sono prontamente intervenuti e hanno recuperato un involucro in cellophane e una maglietta.

Nell’involucro erano contenuti 1,43 grammi di eroina e all’interno della t-shirt era stata nascosta una bustina in cellophane con 23 dosi di eroina pronte alla vendita, per un peso complessivo di 2,42 grammi; 24 confezioni in carta contenente verosimilmente sostanza stupefacente del tipo sintetico (cosiddetta droga dello stupro – BAG) del peso complessivo lordo di 8,13 grammi.

Oltre alla denuncia in stato di libertà, al sequestro della sostanza stupefacente e a circa 80,00 euro in contanti, ai due giovani, già noti alle forze dell’Ordine per fatti analoghi, è stato proposto il foglio di via obbligatorio.

Ultima modifica: 1 agosto 2018 20:15