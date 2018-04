Sorpresi a spacciare nei pressi della stazione, in manette tre cittadini del Gambia

125 persone identificate; 80 automezzi controllati; 2 autovetture sottoposte a sequestro; 32 contravvenzioni elevate per infrazioni al Codice della Strda; 9 patenti di guida ritirate; 25 perquisizioni personali e veicolari; 20 controlli persone sottoposte a misure di sicurezza e di prevenzione; 22 controlli di persone sottoposte agli arresti domiciliari.

50 militari impiegati; 25 automezzi e 1 elicottero, sono questi i numeri dell’operazione denominata “Raiway che ha visto impegnati i carabinieri dell’Arma del Comando Provinciale di Lecce che hanno battuto a tappeto l’intero territorio salentino.

A seguito di questa operazione, nella giornata di ieri, in Via Oronzo Quarta, nei pressi della stazione ferroviaria del capoluogo, i militari Norm – Aliquota Operativa della Compagnia di Lecce, a conclusione di uno specifico servizio di contrasto al degrado e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto: Samsideen Jatta, nato Banjul in Gambia 21enne, residente Lecce, perché trovato in possesso di quattro bustine contenenti complessivamente 3,90 gr. di marijuana; Muhammed Samura, nato a Basse, sempre in Gambia, 20enne, residente nel capoluogo salentino, trovato in possesso di una bustina contenente 1,47 gr. marijuana; Magett Drissa Daw, nato a Banjul, gambiano 28enne, residente a Surbo, trovato in possesso di tre bustine contenenti complessivamente 6,34 gr di marjuana.

Sempre nel corso dello stesso servizio, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà per medesimo reato: A. M., nato in Tunisia 24enne, residente a Trepuzzi; C.L., nato in Gambia 27enne, residente a Lecce; i due, in concorso, in ripetute occasioni, hanno ceduto sostanze stupefacenti a un brasiliano 35enne, trovato in possesso di un grammo di marjuana; un mesagnese 28enne trovaoi in possesso di 0.8 gr. di marjuana, un 33enne di San Pietro Vernotico trovato in possesso di 3,8 grammi di marijuana; un pakistano 36enne con indosso cinque gr. di Marijuana e un 22enne di Campi Salentina trovato in possesso di 2,2 gr. di Marijuana.

Per questi ultimi è scattata la segnalazione al Prefetto.

Ultima modifica: 13 aprile 2018 17:15