In discoteca, ma per rubare le collane in oro delle ragazze in pista: arrestato 25enne. Caccia al complice

Insieme ad un complice, al momento ancora senza nome, avrebbe approfittato della calca presente in una delle tante discoteche di Gallipoli per fare razzia di collane in oro, ma gli è andata male.

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 4.00 quando Vincenzo Orlando, 25enne di Portici, in provincia di Napoli è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del Norm, l’aliquota radiomobile della Compagnia di Casarano, immediatamente giunti sul posto. L’accusa da cui ora dovrà difendersi è quella di «furto con strappo continuato in concorso».

I fatti

Gli uomini in divisa si sono precipitati sulla vecchia strada per Gallipoli, dove poco prima il 25enne, insieme ad un complice non ancora identificato, si è “divertito” a strappare le collane in oro indossate in discoteca da 3 povere vittime. Insomma, si è reso responsabile di un furto con strappo.

Le malcapitate hanno immediatamente segnalato l’accaduto agli addetti della sicurezza del locale che hanno individuato e fermato il ladro, fino all’arrivo dei Carabinieri. A quel punto sono scattate le manette.

Il bottino della serata in pista si aggira intorno ai mille euro, non coperti da assicurazione.

Il ragazzo, una volta concluse le formalità di rito, è stato accompagnato nel carcere di Borgo San Nicola, a Lecce, con l’accusa come detto di furto con strappo continuato in concorso.

