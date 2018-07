Perde la patente e si reca dai Carabinieri per fare la denuncia, finisce in manette per un furto commesso in Germania

Passaggio fondamentale, quasi obbligato, quando si perde un documento importante come la patente è sporgere immediatamente una «denuncia di smarrimento» alle forze dell’ordine. È quello che ha fatto A.V. (queste le sue iniziali), 26enne residente a Collepasso: ha bussato alla porta dei carabinieri della stazione di Ugento per scrivere nero su bianco di aver ‘perduto’ il documento di guida. Tutto nella prassi, insomma, se non fosse che – alla fine – gli uomini in divisa lo hanno arrestato e accompagnato a Borgo San Nicola perché sul suo capo, pendeva un mandato di assesto europeo emesso dalle autorità tedesche.

I fatti

Il 26enne, come detto, si è presentato al Comando per formalizzare una denuncia di smarrimento del proprio documento guida. I carabinieri, nel corso delle procedure di identificazione e controllo, hanno notato la presenza di un provvedimento restrittivo all’interno della banca dati in uso alle forze di polizia.

Il motivo? Il ragazzo è considerato l’autore di un furto all’interno di un’abitazione di Kempten, in Germania, consumato il 20 febbraio 2018. Per questo motivo, in ottemperanza del M.A.E. emesso da parte delle autorità tedesche, lo hanno tratto in arresto e accompagnato, una volta concluse le formalità di rito, presso la Casa Circondariale di Lecce.

