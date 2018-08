Vede i Carabinieri e scappa per le strade di Leverano, arrestato 28enne. Nel borsello 42 dosi di cocaina

Ha tentato di scappare a piedi, imboccando le stradine del centro storico di Leverano, ma la fuga è durata poco. Era tampinato dagli uomini in divisa che lo hanno bloccato e perquisito, scoprendo il motivo di tanta fretta: nel borsello custodiva 42 dosi di cocaina e del denaro, probabilmente il provento dell’attività illecita. A finire nei guai, nella scorsa notte, è Alessandro Patruno, 28enne del posto. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, volto già conosciuto alle forze dell’ordine è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della locale stazione, impegnati in un servizio finalizzato proprio alla repressione del fenomeno dello spaccio.

La fuga inutile

Quando ha visto gli uomini in divisa ha provato a far perdere sue le tracce, dileguandosi per le strade della città, ma il suo tentativo è stato vano. I militari lo hanno immediatamente bloccato e sottoposto ad una perquisizione personale. I sospetti sono diventati certezze quando sono spuntate fuori 42 dosi di cocaina, per circa 12 grammi.

La droga era nascosta in un borsello. Con sé il giovane aveva anche la somma contante di 280 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Denaro e stupefacente sono stati sottoposti a sequestro. Per il ventottenne, invece, si sono aperte le porte della Casa circondariale di Lecce su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

