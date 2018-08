Prova a sfondare la porta del negozio di abbigliamento a calci, ma viene scoperto da un vicino. Arrestato 29enne

Dopo aver forzato la saracinesca, ha cercato di sfondare a calci la porta di ingresso del negozio di abbigliamento che aveva preso di mira, ma qualcosa è andato storto. Scoperto da un vicino, ha dovuto abbandonare il piano e fuggire, sperando di farla franca. Non è stato così. Quando i carabinieri sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo per William Cavalera, 29enne di Taviano sono cominciati i guai.

Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato dai militari della squadra motociclisti dell’aliquota radiomobile della compagnia di Casarano. L’accusa da cui ora dovrà difendersi è quella di tentato furto aggravato.

I fatti

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 19.00, quando gli uomini in divisa si sono precipitati in via Matino, dove poco prima il 29enne aveva tentato di sfondare con dei calci la porta di ingresso di un negozio di abbigliamento. Non prima di aver sfondato la saracinesca.

Sarà stato il rumore, sarà stato l’orario non proprio usuale per questo tipo di furti, fatto è che è stato scoperto. Un residente della zona, notando l’accaduto da un’abitazione vicina, ha chiamato subito il 112 costringendo il giovane a fuggire. Ci ha provato a scappare, imboccando una delle stradine limitrofe, ma è stato raggiunto e bloccato in via Leghe Contadine. Come? I militari hanno ‘parcheggiato’ le moto di traverso, sbarrando ogni possibilità di fuga.

Arrestato in flagranza di reato per tentato furto aggravato, per il 29enne si sono aperte le porte del Carcere di “Borgo San Nicola”. Una volta concluse le formalità di rito, infatti, il giovane è stato accompagnato presso la casa circondariale di Lecce su disposizione dell’Autorità Giudiziaria informata dell’accaduto dal n.o.r.m. della compagnia di Casarano.

