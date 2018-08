Evade dalla comunità e vaga per Cavallino con la droga e un coltello, arrestato

Il 2 agosto era evaso dalla comunità, dove stava scontando gli arresti domiciliari, ma la fuga di Francesco Pastore, 35enne di Cavallino è durata poco, giusto qualche giorno. Rintracciato dagli uomini in divisa mentre vagava per le stradine del suo paese, tra l’altro con un coltello e piccole dosi di droga, per lui si sono aperte le porte del Carcere di Lecce. Sono stati i Carabinieri della locale stazione ad arrestarlo in fragranza di reato.

I fatti

Il giovane, come detto, stava scontando gli arresti domiciliari all’interno di una Comunità, ma dal 2 agosto era come sparito nel nulla. Gli uomini dell’Arma, però, non hanno mai smesso di cercarlo, fino a quando non lo hanno “sorpreso” per le vie del centro. Sottoposto ad un controllo, il 35enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, della lunghezza di circa 16 centimetri.

E ancora di 0,8 grammi di sostanza stupefacente, probabilmente hashish e 0.8 grammi di marijuana. Tanto è bastato per far scattare una segnalazione come assuntore alla locale Prefettura.

Il 35enne è stato arrestato e, una volta concluse le formalità di rito, è stato accompagnato a Borgo San Nicola, dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto dai Carabinieri della stazione di Cavallino.

Ultima modifica: 5 agosto 2018 18:19