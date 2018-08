I carabinieri lo trovano al bar nonostante fosse a domiciliari. Tenta la fuga, ma finisce in carcere

Doveva restare a casa, perché agli arresi domiciliari, ma non è lì che lo hanno trovato i Carabinieri durante il ‘controllo’. Non solo quando ha visto gli uomini in divisa, sapendo di essere in torto, ha tentato di scappare. La fuga è durata poco: gli uomini in divisa prima lo hanno arrestato, poi lo hanno accompagnato a Borgo San Nicola. Protagonista dell’evasione è Massimiliano Capone, 39enne di Melissano.

I fatti

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 15.00 di ieri, Ferragosto, quando i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casarano lo hanno arrestato nella flagranza del reato di evasione. Il 39enne, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, approfittandodella giornata festiva si era recato in un bar, dove poi è stato sopreso dai militari, impegnati in un servzio di controllo di routine.

Quando si è accorto della presenza degli uomini in divisa ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato immediatamente bloccato in una stradina poco distante. Dopo essere stato formalmente dichiarato in arresto, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Lecce su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Ultima modifica: 16 agosto 2018 16:56