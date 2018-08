Con un’asta di ferro tenta di sfondare un portoncino, 39enne di Melissano arrestato per tentato furto

Con un’asta di ferro, lunga un metro e mezzo, ha provato a sfondare il portoncino di ingresso dell’abitazione che aveva preso di mira, ma un vicino lo ha scoperto spianando la strada ai Carabinieri che, poco dopo, lo hanno bloccato. A finire nei guai nella notte è Massimiliano Capone, 39ennne di Melissano. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato per tentato furto in abitazione.

I fatti

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 2.00, quando gli uomini dell’aliquota radiomobile della compagnia di Casarano si sono precipitati in via Memmi. Poco prima, il 39enne aveva tentando di sfondare il portoncino di ingresso con un’asta di ferro, lunga un metro e mezzo. Ha dovuto desistere dall’intento quando è stato scoperto da uno dei condomini che lo ha ‘costretto’ a fuggire. Anche il tentativo di far perdere le sue tracce non si è concluso come si aspettava. L’uomo è stato raggiunto e bloccato dai carabinieri in via Bari.

L’asta è stata sottoposta a sequestro, mentre il 39enne – una volta concluse le formalità di rito – è stato accompagnato presso la sua abitazione, dove dovrà restare in regime di arresti domiciliari così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto. L’accusa da cui ora dovrà difendersi è tentato furto in abitazione.

