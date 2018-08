Fermato per un controllo è stranamente nervoso: era la cocaina la causa dell’ansia

L’atteggiamento dimostrato durante il controllo lo ha tradito. I guai per un 39enne di Taurisano, tra l’altro un volto noto alle Forze dell’Ordine, sono cominciati quando non è riuscito a trattenere il nervosismo. Il motivo di tanta ansia è stato chiaro poco dopo: in macchina nascondeva cocaina. Tanto è basato agli agenti del locale Commissariato per arrestarlo con l’accusa di «detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti». Ma andiamo con ordine.

“Maledetta ansia…”

Il giovane è stato fermato nel primo pomeriggio di ieri, tra l’altro un giorno di festa, dai poliziotti, impegnati in un servizio di controllo del territorio. Era al volante della sua auto, ma fin da subito ha manifestato un atteggiamento ansioso e nervoso che ha destato sospetti.

A quel punto gli agenti hanno volto capire il motivo di tanta agitazione. Considerato che l’uomo era un volto già noto alle forze dell’ordine, hanno proceduto ad una perquisizione immediata che ha permesso di ‘scoprire’ due confezioni in cellophane, avvolte in un tovagliolo di carta e sigillate con del nastro, contenenti ognuna circa 25 grammi di sostanza stupefacente. Presumibilmente cocaina.

Non solo, sono state trovate anche 95 euro in banconote, probabili provento dell’attività di spaccio.

Al termine di tutte le operazioni, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e accompagnato presso la Casa Circondariale di Lecce a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

