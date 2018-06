Taglia la strada alla pattuglia, scappa con lo scooter, ma cade per evitare un’auto. Arrestato

Quando ha visto i Carabinieri, impegnati in un servizio di controllo circolazione stradale, ha deciso di ‘dileguarsi’ in sella al suo scooter Piaggio X9. Prima ha tagliato la strada alla pattuglia dei militari, danneggiando anche il fanalino anteriore e il paraurti dell’auto. Poi ha iniziato a correre con il mezzo a due ruote fino a quando non è caduto per evitare un’altra macchina che, sfortunatamente per lui, è “capitata” nella sua traiettoria.

Il motivo di tanta fretta lo si è capito poco dopo, quando gli uomini in divisa hanno arrestato Aristide Caputo, 40enne di San Cesario di Lecce. Addosso e in casa sono spuntati fuori quasi 60 grammi di droga – tra eroina e cocaina – e una discreta somma in contanti, 463 euro per la precisione.

L’inseguimento

Tutto è nato quando i carabinieri del Norm di Lecce hanno “notato” il 40enne, in sella al suo scooter, nella zona industriale di Cavallino, dove in quel momento stavano effettuando un classico controllo alla circolazione stradale. Nulla di strano se non fosse che il giovane, alla vista dei militari, si è guadagnato in tutta fretta una via di fuga tagliando la strada alla pattuglia che, a quel punto, lo ha braccato.

Il pericoloso inseguimento è durato poco, grazie anche ad un ‘piccolo’ incidente. Il 40enne, infatti, ha perso il controllo del mezzo a due ruote nel tentativo di evitare un’auto in transito sulla sua traiettoria.

La perquisizione personale e domiciliare ha fatto il resto, quando – come detto – sono spuntati fuori 56,5 grammi di eroina e 3,25 grammi di cocaina. Trovato anche tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi e 463 euro in contanti. Tutto posto sotto sequestro.

Una volta concluse le formalità di rito, invece, per l’uomo si sono spalancate le porte del Carcere di Lecce.

Ultima modifica: 26 giugno 2018 14:45