Sotto l’ombrellone ruba borsello a una turista e poi fugge, raggiunto e arrestato sul lungomare di San Foca

Nel pomeriggio di ieri, a San Foca, marina di Melendugno, sul lungomare nei pressi di uno stabilimento balneare, gli agenti della Squadra Nautica della Polizia di Stato hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato, per furto aggravato, di un 44enne del posto, non nuovo alla commissione reati contro il patrimonio.

Gli uomini della Polizia di Stato che si trovavano all’interno del lido per motivi di servizio, dopo aver udito grida di aiuto provenire dallo stabilimento confinante e dopo aver notato un assistente bagnante e un addetto che inseguivano una persona con in mano una borsa, si sono posti anche loro all’inseguimento.

Durante la fuga, il ladro è inciampato nella passerella in legno posta sulla sabbia cadendo ma, nonostante ciò, si è prontamente rialzato e ha proseguito la fuga guadagnando l’uscita del lido e raggiungendo il lungomare dove è stato bloccato definitivamente senza mai essere perso di vista.

Subito dopo gli agenti hanno accertato che aveva rubato un borsello di colore nero dall’interno di una borsa che era custodita sotto un ombrellone, nascondendolo in una borsa di colore bianco e verde che aveva con se.

Gli uomini dello Polizia, a quel punto, hanno proceduto alla perquisizione personale che ha consentito di trovare il borsello in questione di proprietà di una villeggiante. All’interno documenti, tessera bancomat, chiavi dell’auto e 25 euro.

Al termine degli accertamenti il 44enne è stato tradotto agli arresti domiciliari.

Ultima modifica: 7 luglio 2018 12:54