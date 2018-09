Scippa una 60enne e fugge con la borsa, ma viene arrestato: 53enne in carcere. Ora si indaga sul suo conto

«Furto con strappo». Questa l’accusa contestata a Sergio Cavalera, 53enne di Casarano, arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della stazione di Taviano. I guai per l’uomo sono cominciati nella serata di ieri, quando ha ben pensato di appropriarsi della borsa di una 60enne contenente, tra l’altro, più di mille euro. Bottino in mano è fuggito via.

Peccato che non sia riuscita a farla franca, come pensava: alcuni testimoni hanno messo gli uomini in divisa sulla strada giusta, aiutandoli a rintracciare lo scippatore su cui, ora, pesa il sospetto che non sia “occasionale“.

I fatti

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 21.00, quando il 53enne ha preso di mira una 60enne di Taviano strappandole via la borsa contenente 1.300 euro in contanti, documenti ed effetti personali. L’allarme è scattato subito e, probabilmente, il tempismo è stato determinante per chiudere il cerchio.

I carabinieri della locale stazione, giunti sul posto, sono stati aiutati da alcuni cittadini che hanno indicato la via imboccata dal malvivente nella fuga. Questo ha permesso ai militari di rintracciare l’uomo e, soprattutto, di recuperare la refurtiva che è stata restituita alla legittima proprietaria.

L’uomo, una volta concluse le formalità di rito, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Lecce su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto. Ma potrebbe essere solo l’inizio. Le indagini sono tutt’ora in corso per verificare se Cavalera sia responsabile di altri scippi avvenuti nei comuni limitrofi nei precedenti mesi.

Ultima modifica: 20 settembre 2018 13:04