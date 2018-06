Picchia l’anziana mamma e la manda in ospedale, arrestato 53enne di Noha

Ancora un caso di maltrattamenti in famiglia che conquista le prime pagine dei giornali locali. Quanto accaduto a Noha, piccola frazione di Galatina è un (brutto) copione già letto: una lite scoppiata per futili motivi che, ad un certo punto, prende una piega violenta. Ad evitare la tragedia, ancora una volta, sono i carabinieri della locale stazione che hanno arrestato in flagranza di reato Fausto Ivano Coluccia, 53enne del posto.

Per l’uomo si sono spalancate le porte del Carcere di Lecce con l’accusa di maltrattamenti in Famiglia. Tutto, come detto, è nato durante una discussione, al culmine della quale il 53enne ha picchiato la mamma 79enne. L’anziana è stata ‘soccorsa’ dagli uomini in divisa che hanno richiesto l’intervento dell’ambulanza del 118. I sanitari hanno accompagnato la vittima al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Galatina.

L’arrestato, invece, una volta ultimate le formalità di rito, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto.

Si avvicina alla ex moglie, nonostante il divieto. Finisce ai domiciliari

Guai anche per un 41enne di Sanarica, finito ai domiciliari nell’abitazione di residenza. All’uomo era stato categoricamente vietato di avvicinarsi alla ex moglie, ma in più occasioni non ha rispettato il divieto tant’è che i carabinieri della Compagnia di Maglie hanno bussato alla porta della sua abitazione stringendo tra le mani un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dalla Corte d’Appello di Lecce.

Il provvedimento, come detto, nasce dalle violazioni delle prescrizioni della misura cautelare personale del divieto di avvicinarsi alla ex moglie, segnalate agli uomini in divisa.

Ultima modifica: 6 giugno 2018 16:13