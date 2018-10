Latiano, evade dai domiciliari ma la sua fuga dura poco. In manette 37enne leccese

Si trovava agli arresti domiciliari, ma ha visto bene di allontanarsi dalla comunità presso la quale li stava scontando e, sorpreso dai Carabinieri, è stato costretto a farvi ritorno.

I militari dell’Arma della Stazione di Latiano, infatti, hanno tratto in arresto in flagranza per il reato di evasione dagli arresti domiciliari Giammarco Miglietta 37enne originario della provincia di Lecce.

L’uomo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari all’interno di una comunità in Latiano è evaso scavalcando la recinzione.

Le immediate ricerche diramate hanno consentito di rintracciare l’uomo in via San Vito a circa un chilometro dalla struttura, dove è stato successivamente riportato dopo le formalità di rito, in regime di arresti domiciliari.

Il 37enne verso la fine del mese di agosto di quest’anno, in mattinata era entrato in un negozio di fiori con un paio di occhiali da sole e una sciarpa sul viso, probabilmente per non farsi riconoscere, nella circostanza ha esternato una richiesta di denaro alla proprietaria.

Al diniego opposto da quest’ultima si è impossessato di un telefono cellulare presente sul bancone tentando di allontanarsi. Percorsi pochi metri, è stato bloccato da alcuni residenti della zona, i quali gli hanno tolto il telefonino restituendolo alla legittima proprietaria.

