Nascondeva cocaina all’interno di un dispensatore di sapone. 57enne di Melissano ai domiciliari

Nella giornata di ieri, a Melissano, i militari del Norm, Aliquota Operativa della Compagnia dei Carabinieri di Casarano, a seguito di un’attività info-investigativa nell’ambito del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto inarresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti Rosario Cazzato, 57enne del luogo, già noto alle Forze di Polizia

I Carabinieri durante una perquisizione, eseguita all’interno di un esercizio pubblico del luogo, hanno rinvenuto occultati nel locale attiguo adibito a deposito, alcune confezioni di medicinali una delle quali conteneva, tra i blister, un involucro in cellophane contenente 0.30 gr di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” mentre, all’interno di un dispensatore di sapone posizionato nel bagno ad uso privato del titolare dell’esercizio, è stato recuperato un contenitore con 10 involucri in cellophane contenenti la stessa tipologia di droga per un peso complessivo di tre grammi.

Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro mentre l’arrestato è stato condottopresso la propria abitazione ove dovrà permanere in regime di arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Ultima modifica: 18 agosto 2018 14:34