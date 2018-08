Sorpreso a Gemini, cerca di fuggire con la bici alla vista dei carabinieri: 82enne arrestato per evasione

Quando gli uomini in divisa, impegnati in un servizio di controllo del territorio, lo hanno sorpreso a Gemini, lui – che sapeva di essere dalla parte del torto – ha provato a scappare in sella alla sua bicicletta, ma la fuga sulla due ruote è durata soltanto pochi minuti, probabilmente anche per l’età. I carabinieri della stazione di Ugento lo hanno raggiunto, bloccato e arrestato in flagranza di reato con l’accusa di «evasione».

Già perché Salvatore Stefanelli, classe 1936 – volto balzato spesso sulle prime pagine dei giornali locali – era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, ma si trovava a due chilometri di distanza dalla sua abitazione.

Una volta concluse le formalità di rito, l’anziano è stato riaccompagnato a casa, dove dovrà restare in regime di arresti domiciliari, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura di Lecce.

Ultima modifica: 27 agosto 2018 14:52