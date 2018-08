Tenta di rubare un cellulare lasciato incustodito in un negozio di fiori, ma viene bloccato da alcuni clienti. Arrestato

Quando è entrato in un negozio di fiori, di buon mattino, i presenti hanno capito subito le sue (cattive) intenzioni. Non tanto per gli occhiali da sole, quando per la sciarpa che aveva avvolto introno al viso, probabilmente per non essere riconosciuto. Un indumento non proprio indicato alla stagione, insomma.

Così agghindato si è diretto verso la proprietaria a cui ha “chiesto” il denaro presente nella cassa. La donna, però, non ha acconsentito. A quel punto, piuttosto che uscire a mani vuote si è impossessato del cellulare che qualcuno aveva lasciato sul bancone e si è allontanato.

È stato in quel momento che per Giammarco Miglietta, 37enne originario della provincia di Lecce sono cominciati i guai. L’uomo che si trovava nel comune brindisino perché ospite di una Comunità del posto, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni.

Acciuffato da alcuni clienti

Mancava qualche minuto alle 8.00 quando ha preso il cellulare, lasciato momentaneamente incustodito da una povera malcapitata e ha tentato di guadagnarsi la via di fuga. La strada per farla franca, però, si è interrotta dopo pochi metri. Il 37enne è stato bloccato da alcuni residenti della zona che, forse, hanno intuito quello che era accaduto o forse sono stati attirati da qualcosa. Fatto è che sono riusciti a bloccare il ladruncolo e consegnarlo nelle mani degli uomini in divisa.

Il cellulare sottratto è stato restituito alla legittima proprietaria mentre il 37enne, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato nella sua abitazione di Novoli, dove si trova in regime di arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto.

Ultima modifica: 29 agosto 2018 12:34