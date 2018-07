Con una grossa chiave per pneumatici colpisce un 48enne e gli frattura una gamba. Ai domiciliari 29enne di Alezio

Era scoppiata per futili motivi, ma ad un certo punto la lite ha preso una piega inaspettata, quanto violenta.

Ivano Iannotta 29enne residente ad Alezio ha impugnato una grossa chiave per pneumatici per colpire il suo “rivale”, un 48enne, anche lui di Alezio. L’uomo che ha avuto la peggio è stato accompagnato di corsa in ospedale. Il 29enne, invece, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della stazione locale. L’accusa da cui ora dovrà difendersi è «Lesioni aggravate».

I fatti

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 6.30 quando Iannotta ha cominciato un’accesa discussione con un compaesano 48enne. Un battibecco sempre più animato, culminato quando il 29enne ha colpito l’avversario con una grossa chiave per pneumatici. A fare da teatro, tra l’altro, è Piazza Parco Vittima della Mafia.

Il malcapitato è stato prontamente soccorso e accompagnato con un’ambulanza del 118 all’ospedale di Gallipoli. Non è in pericolo di vita, fortunatamente, ma ha riportato una frattura esposta alla gamba destra. Il referto parla di 45 giorni di prognosi.

Il 29enne, una volta concluse le formalità di rito, è stato accompagnato presso la sua abitazione, dove dovrà restare in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria informata dell’accaduto.

Ultima modifica: 28 luglio 2018 15:14