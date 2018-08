Scoperti con 59 gr. di marijuana, arrestato 19enne di Martano e denunciato un minore

I militari del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Lecce, in Via Don Minzoni, nel corso di un servizio antidroga hanno tratto in arresto Davide Sbocchi, nato a Galatina, ma residente a Martano 19enne e denunciato in stato di libertà uno studente minorenne, sempre di Martano.

I due, in seguito a una perquisizione veicolare e domiciliare, sono stati trovati in possesso di due involucri di cellophane, con all’interno 59 grammi di marijuana.

La sostanza stupefacente è stata sequestra e assunta in carico, in attesa del deposito presso l’ufficio corpi di reato.

Sbocchi, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, mentre, il minore, affidato ai genitori.

I militari del Norm hanno informato dell’accaduto sia la Procura della Repubblica Ordinaria che quella per i Minorenni.

