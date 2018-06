“Legalità Diffusa: ad Oltranza”, proseguono i controlli. Arrestato 33enne di Ugento per detenzione ai fini di spaccio

Prosegue senza sosta l’operazione – voluta fortemente dal Questore di Lecce, Leopoldo Larcchia – denominata “Legalità Diffusa: ad oltranza”, che vede direttamente coinvolti gli agenti di “Viale Otranto” e dei commissariati presenti sul territorio salentino, che nel corso del periodo estivo intensificano le verifiche presso le località rivierasche e i comuni ad alta densità turistica.

Ieri sera le volanti del Commissariato di Polizia di Stato di Taurisano hanno arrestato un 33enne di Ugento, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nell’attività di controllo, gli agenti hanno effettuato una perquisizione domiciliare durante la quale sono stati rinvenuti circa 70 grammi di eroina, suddivisa in cinque pezzi di vario peso, un bilancino di precisione, una busta trasparente per le confezioni e la somma di circa 75 euro, ritenute provento dello spaccio.

A Torre San Giovanni, invece, sempre durante l’operazione, le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce, durante un posto di controllo, hanno fermato e controllato, nella marina di Torre San Giovanni, un’autovettura, condotta da un 31enne di Ugento, che è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza complessiva di 22 cm (10 cm di lama, 12 cm di manico) e per questo motivo denunciato per possesso ingiustificato di armi. L’arma bianca è stata sottoposta a sequestro.

L’attività del Commissariato di Taurisano

Sinora l’attività di prevenzione voluta dal Questore nel territorio di competenza del Commissariato di Taurisano ha portato ottimi risultati. Basti pensare che solo nell’ultima settimana sono stati controllati oltre 200 veicoli ed identificate più di 400 persone e sono stati effettuati controlli amministrativi presso due bar, la cui documentazione è al vaglio della squadra amministrativa.

Verifiche anche a Lecce

Anche il capoluogo salentino non è esente da controlli, soprattutto per quel che riguarda la zona della stazione ferroviaria e gli altri quartieri in cui si registrano maggiormente episodi di illegalità diffusa.

Nelle sere scorse gli agenti delle volanti, i poliziotti della Divisione Immigrazione e della Polizia Amministrativa e Sociale, quelli della Polizia Ferroviaria e gli investigatori della Squadra Mobile hanno controllato tre bar: uno in via Monteroni, uno via del Delfino ed uno in via Candido.

Nel corso degli accertamenti dei fruitori gli agenti hanno denunciato un 28enne senegalese per inottemperanza all’ordine del Questore di Brindisi di lasciare il territorio nazionale.

Sono state svolte, altresì, perquisizioni personali di cui una con esito positivo perché addosso a un 39enne leccese sono stati rinvenuti circa due grammi di marijuana e per questo l’uomo è stato segnalato al Prefetto per detenzione, a scopo non terapeutico, di sostanza stupefacente e gli è stata ritirata anche la patente essendo stato trovato a bordo della propria autovettura.

