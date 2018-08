Minaccia l’ex compagna puntandole contro una pistola, in manette 34enne di Lecce

Nella tarda serata di ieri, gli agenti della Questura del capoluogo hanno tratto in arresto, G.A., leccese di 34 anni, con l’accusa di minacce e atti persecutori.

L’uomo, nella circostanza, ha minacciato la sua ex compagna, 26enne e leccese , puntandole una pistola, mentre era ferma in attesa del pullman nella zona 167.

Le minacce dell’uomo non si sono limitate a colpire la sua ex, ma sono state indirizzate anche ai genitori della donna che, visibilmente terrorizzata dalle reiterate violenze subite, ha dato indicazioni circa la direzione verso cui si è allontanato, in sella a una bicicletta, il 34enne.

Qualche minuto dopo, G.A., già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato e bloccato nei pressi del proprio domicilio. I poliziotti, però, non sono riusciti a recuperare l’arma.

Considerate le innumerevoli denunce e segnalazioni già presentate dalla 26enne per minacce e atti persecutori che da anni la costringevano a vivere nel terrore ed evidentemente preoccupata per la propria incolumità e per quella dei suoi cari e tenuto conto dei ripetuti atteggiamenti minatori e vessatori assunti dall’uomo, nei confronti della vittima e dei propri genitori che, pochi giorni fa, avevano spinto la Squadra Mobile a richiedere all’Autorità giudiziaria l’emissione di un provvedimento di custodia cautelare, G.A., tratto in arresto, è stato condotto presso la casa circondariale di Borgo San Nicola in attesa di essere interrogato dal Pubblico Ministero.

Ultima modifica: 2 agosto 2018 16:29