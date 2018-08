Gli agenti della Volante arrestano 46enne di Avetrana. Pendeva su di lui un mandato di cattura per evasione fiscale

Proseguono senza i sosta i controlli della Polizia di Stato che, in questo periodo che precede la giornata di Ferragosto, hanno messo in campo un dispositivo mirato ai controlli su strada e alle verifiche anche in tema di polizia amministrativa.

Nella giornata di ieri, infatti, gli agenti della Questura del capoluogo e del Commissariato di Otranto, hanno conseguito diversi risultati nella provincia.

Nel pomeriggio, i poliziotti delle volanti di Viale Otranto, nel corso del servizio di controllo del territorio, insospettiti dall’atteggiamento di una persona, nei pressi di viale dell’Università, hanno proceduto a un controllo nei suoi confronti. L’uomo, un 46enne residente ad Avetrana, è risultato essere destinatario di un mandato di cattura per il reato di evasione fiscale e, per tale motivo, è stato condotto in carcere dove sconterà la pena di un anno.

Sempre nella giornata di ieri, durante gli accertamenti atti a prevenire e contrastare i reati predatori, gli uomini della Polizia hanno tratto in arresto con l’accusa di tentata estorsione aggravata un nigeriano 30enne richiedente asilo.

Questi, con indosso un cappellino di colore rosso, in Corte dei Licci, vicino a Porta Napoli, è stato descritto e segnalato da una donna che ha raccontato che nel parcheggiare la propria auto, ha subito l’aggressione e le minacce dell’uomo.

I poliziotti intervenuti immediatamente hanno appurato che il 30enne si era già reso protagonista di fatti analoghi costringendo alcuni automobilisti, restii alla richiesta di denaro, ad allontanarsi perché minacciati di trovare danneggiata l’auto.

A Otranto, invece, durante i controlli amministrativi svolti all’indirizzo delle strutture ricettive, anche al fine di monitorare il flusso di turisti presenti su tutto il territorio, gli agenti del Commissariato di Otranto, supportati dalla centrale operativa di Lecce, hanno rilevato la presenza, in una struttura di Maglie, di un uomo 73enne, residente nella provincia di Macerata, destinatario di un mandato di arresto ai fini di estradizione emesso dalle autorità Ucraine per i reati di appropriazione indebita, riciclaggio, falsificazione di documenti e falso.

A seguito di quanto scoperto, il personale dipendente la Squadra di Polizia Giudiziaria idruntina, ha predisposto un servizio info-investigativo mirato che ha permesso di rintracciare verso le ore 19.30 il ricercato, presso la struttura ricettiva che, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la Casa circondariale di Lecce.

