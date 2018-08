Rubano carte bancomat all’interno di un’auto e le utilizzano per fare benzina. Arrestati 67enne e 35enne di Surbo

Nella tarda mattinata di ieri a Trepuzzi i militari della Stazione locale dei Carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico Francesco Garzia, 67enne e di Antonio Sansonetti, 35enne, entrambi di Surbo e noti alle Forze dell’Ordine.

Il provvedimento scaturisce dalle risultanze investigative di un’indagine posta in essere dai Carabinieri Trepuzzini che hanno accertato che i due, venuti in possesso di due carte bancomat provento di un furto consumato a Trepuzzi il 16 febbraio scorso all’interno di un’autovettura, avevano effettuato nella stessa giornata vari prelievi bancomat all’interno di un centro commerciale a Surbo e poi, successivamente rifornito due macchine presso un distributore nei pressi dell’ipermercato.

Il proprietario delle carte aveva denunciato lo stesso giorno il furto del proprio portafogli con all’interno le due carte e da lì i militari, grazie all’estratto conto, sono riusciti a risalire alle tipologie ed ai luoghi di prelievo e di spesa, documentando nello specifico due prelevamenti per 500,00 euro complessivi e due rifornimenti al distributore di carburanti per complessivi 92 euro.

Proprio presso la stazione di servizio i Carabinieri sono riusciti ad acquisire le immagini dell’impianto di videosorveglianza e riconoscere i due arrestati al loro già noti.

La Procura della Repubblica condividendo gli esiti positivi dell’indagine ha richiesto Giudice per le Indagini Preliminari la misura cautelare che il Tribunale di Lecce ha emesso disponendo la custodia cautelare in carcere per entrambi contestando i reati di ricettazione in concorso delle carte di pagamento provento di furto, oltre all’indebito utilizzo continuato e in concorso di carte di pagamento come previsto dal D.L.vo 21.11.2007 n. 231 art. 55.

Ultima modifica: 18 agosto 2018 14:21