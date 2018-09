Scoperti con quasi 160 grammi di marijuana in Via Oronzo Quarta. Arrestati 23enne di Lecce e 20enne di Galatone

La rissa avvenuta due giorni fa in Via Oronzo Quarta a due passi della stazione ferroviaria, nella quale un uomo è stato ferito alla gola, ha alimentato ulteriormente il dibattito sulla poca sicurezza in un quartiere che registra troppo spesso episodi di illegalità.

Così è avvenuto anche nella serata di ieri, dove, sempre in Via Oronzo Quarta, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Lecce, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, disposto dal Comandante Provinciale, Colonnello Giampaolo Zanchi, hanno tratto in arresto Donato Giuseppe Camassa, 23enne di Lecce e Marcello Zuccaro, 20enne nato a Nardò, ma residente a Galatone.

I due, in seguito a una perquisizione personale e domiciliare sono stati trovati in possesso di 159,28 grammi di marijuana suddivisa in dosi e materiale vario per il confezionamento.

Lo stupefacente e quanto rinvenuto sono stati sequestrati e assunti in carico in attesa del deposito presso l’Ufficio Corpi del Reato.

I due giovani, espletate le formalità di rito sono stati tradotti presso le proprie abitazioni in regime di arresti domiciliari.

Ultima modifica: 26 settembre 2018 10:21