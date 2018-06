Nuovi incarichi ad un perito in cambio di denaro? Arrestato un giudice onorario del Tribunale civile di Lecce

Finisce in manette un giudice onorario del Tribunale civile di Lecce. Gli agenti della Polizia di Stato distaccata in Procura, agli ordini del dirigente Antonio De Carlo, lo hanno arrestato in flagranza di reato, grazie all’aiuto di un perito.

Il giudice avrebbe offerto nuovi incarichi al professionista, in servizio presso lo stesso tribunale, se gli avesse consegnato la somma di 2.000 euro. È così scattato il “piano” per incastrare il got Marcella Scarciglia. Il perito ha finto di stare al gioco mentre gli agenti monitoravano tutte le fasi della consegna del denaro. Nel momento di cedere il denaro, sarebbe scattato l’arresto in flagranza.

Il fascicolo relativo a questa operazione, al momento nelle mani del pubblico ministero di turno Paola Guglielmi, sarà trasmesso per competenza alla Procura di Potenza.

Ultima modifica: 12 giugno 2018 20:01