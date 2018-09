Minaccia di morte la compagna e la maltratta per circa un anno, in manette 67enne di Presicce

I Carabinieri della Stazione di Presicce, unitamente ai militari del Norm della Compagnia di Tricase, a seguito di una chiamata al numero di emergenza 112, sono intervenuti presso un’abitazione a causa di una lite in atto.

Qui, gli uomini dell’Arma, hanno arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti contro familiari o conviventi, Luigi Manco, 67enne del posto, in quanto l’uomo, ha aggredito e minacciato di morte la convivente, una donna 47enne.

La compagna di Manco, è stata soccorsa dagli stessi Carabinieri, in quanto presentava un forte stato d’ansia e alcune escoriazioni. Insieme a loro, hanno assistito la 47enne i sanitari del 118.

Subito dopo, la stessa, ha sporto denuncia nei confronti del partner per le prepotenze subite e protrattesi da circa un anno.

A seguito di una perquisizione domiciliare, poi, il personale della “Benemerita”, ha rinvenuto una roncola, nascosta nella camera da letto, con la quale la donna sarebbe stata minacciata lo scorso 20 settembre.

Il 67enne, esperite le formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce.

Ultima modifica: 22 settembre 2018 12:18