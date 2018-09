Corruzione e contraffazione di documenti, arrestato 26enne montenegrino domiciliato a Lecce

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Brindisi, hanno tratto in arresto Maurizio Makovic, 26enne di nazionalità montenegrina, domiciliato a Lecce all’interno di un campo nomadi.

Il giovane, ricercato in ambito internazionale, è stato arrestato con la finalità di estradarlo, in quanto colpito da un ordine di cattura emesso dalla Corte di Podgorica in Montenegro, in seguito a una sentenza di condanna emessa il 15 maggio 2015.

I reati per i quali è stato condannato sono: contraffazione di documenti e corruzione.

Il 26enne montenegrino al termine delle formalità di rito è stato associato presso casa circondariale di Via Appia a Brindisi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Ultima modifica: 28 settembre 2018 12:40