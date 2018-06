Detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, 41enne di Galatone e 43enne di Galatina finiscono in carcere

Nella tarda serata di ieri, a Galatone, nel corso di un servizio di polizia giudiziaria finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in materia di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, i militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Gallipoli, hanno tratto in arresto due uomini colti in flagranza di reato.

Si tratta di Antonio Patera, 41enne del posto e Antonio Massimiliano Paolì, 43enne di Galatina, entrambi già note alle Forze dell’Ordine e gravati da precedenti penali.

I fatti

Mentre gli uomini dell’Arma erano impegnati a transitare, con un’autovettura civetta, lungo le strade del centro cittadino hanno notato Patera, riconosciuto sin da subito dai Carabinieri per i suoi trascorsi giudiziari, allontanarsi a piedi e con atteggiamento sospettoso, insieme a Paolì, fino a quando i due non hanno scambiato due pacchetti.

A quel punto l’intervento dei militari è stato inevitabile. Gli uomini dell’Arma hanno fermato i due e li hanno sottoposti a perquisizione personale. Al termine della verifica indosso a Paolì sono stati rinvenuti 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina; indosso a Patera la somma contante di 1.400 euro in banconote di vario taglio, considerate provento dell’attività di spaccio, oltre a otto dosi di cocaina, con il tipico involucro a “cipollina”, del peso complessivo di tre grammi.

Entrambi, esperite le formalità di rito, sono stati tradotti presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ultima modifica: 16 giugno 2018 16:32