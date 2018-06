Rubano merce in due negozi e la nascondono in zaini e borse. Deferite quattro donne

I militari della Stazione dell’Arma dei Carabinieri di Nociglia, a Surano, a conclusione di un’attività di indagine, hanno deferito in stato di libertà con l’accusa di furto aggravato in concorso due donne: P.I. 25enne, nata in Svizzera, ma residente a Ruffano e D.V.L., 18enne, nata a Tricase, ma residente anch’ella a Ruffano.

Le due, nel pomeriggio del 22 giugno scorso, sono state sorprese e bloccate dai Carabinieri subito dopo aver prelevato in un esercizio commerciale del posto, senza pagare, merce esposta in vendita sugli scaffali, nascondendola all’interno dei loro zainetti. La refurtiva, del valore di 300 euro è stata recuperata e restituita ai proprietari del negozio.

Stessa sorte, una denuncia a piede libero a opera dei Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Lecce, è capitata a due altre donne: D.N.M.A, 46enne, nata in Brasile, ma residente a Lecce e M.T., georgiana 56enne, domiciliata nel capoluogo.

Le due, in momenti distinti hanno prelevato, presso l’Ovviesse all’interno del “Centrum”, diversi capi di abbigliamento, del valore complessivo di 50 euro circa, rimuovendo i dispositivi antitaccheggio e nascondendo il vestiario all’interno delle proprie borse. La merce, anche in questo caso, è stata restituita agli aventi diritto.

Ultima modifica: 25 giugno 2018 19:04