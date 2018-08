Dalla provincia di Foggia al Salento per compiere furti. In manette quattro ladri “trasfertisti”

Nelle prime ore del pomeriggio di ieri a Taurisano, gli Agenti della Polizia di Stato in servizio di volante, allertati dalla segnalazione di un cittadino vittima di un furto presso la sua abitazione, hanno tratto in arresto quattro persone, tutte residenti in provincia di Foggia e recuperavano la refurtiva.

Come hanno agito

In particolare i “trasfertisti”, per commettere il furto, sono penetrati nell’abitazione, in località Lido Marini, nella Marina di Presicce, tutti a torso nudo, con queste modalità: uno a fare il palo; un altro che, dopo aver scavalcato il cancello, si è intrufolato in casa e gli ultimi due in macchina, in modo tale da guadagnare la fuga a bordo di una Fiat punto grigio-scuro con targa.

La vittima, ha allertato il 113 che ha inviato sul posto una volante che, giunta immediatamente, è riuscita a rintracciare i quattro: C.A. di anni 34, C.S. di 28 anni, P.G. di 31 anni e S.U. di 30 anni, dei quali solo uno incensurato, gli altri con precedenti per reati specifici.

All’interno della Fiat Punto è stata recuperata refurtiva, probabilmente proveniente anche da altri ladrocini, consistente in: un pc portatile, 4 bracciali, 5 orologi, 2 paia di orecchini, 3 anelli, una video-camera compatta, 1.140,00 euro in banconote di vario taglio, 180 Franchi svizzeri in banconote di vario taglio e altri oggetti.

Chiunque abbia subito un furto e riconosce gli oggetti in foto come propri, può rivolgersi al Commissariato di Taurisano.

I quattro, arrestati per furto in abitazione in concorso, sono stati associati alla Casa Circondariale di Lecce.

Un altro arresto è avvenuto alle ore 03.15 di oggi, quando, gli Agenti del Commissariato di Taurisano, hanno arrestato, nel corso del servizio di pattugliamento cittadino per la prevenzione e repressione dei reati, M.L., taurisanese di 41 anni, mentre cercava di commettere un furto in abitazione. Colto nella flagranza di commettere il reato di furto, l’uomo è stato denunciato anche per il reato di ricettazione, poiché trovato in possesso di un telefono cellulare di cui non sapeva fornire giustificazioni circa il possesso. L’arrestato, dopo gli accertamenti di rito, è stato associato alla casa circondariale di Lecce a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Ultima modifica: 3 agosto 2018 13:19