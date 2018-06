In casa un arsenale e la droga, agli arresti 38enne di Leverano

Non soltanto armi, ma anche droga tra cocaina e marijuana. Questa la risultanza della perquisizione domiciliare effettuata nelle scorse ore dai carabinieri della stazione di Leverano a casa di un 38enne, Alessandro Savina, originario di Copertino.

Armi, cartucce e droga

L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione abusiva di armi e munizioni oltre che per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A seguito di complessa attività investigativa, è scattata l’attività di perquisizione nell’abitazione di Savina e qui i militari hanno rinvenuto: 1 fucile sovrapposto cal. 12, marca “armitalia”; 1 fucile semiautomatico cal. 12 marca “benelli”; 156 cartucce cal. 12; 1 cartuccia cal. 36.

Il tutto è risultato di proprietà del padre di Savina.

Ma non finisce qui. Oltre alle armi, in casa dell’arrestato è stata trovata anche droga: 1 grammo di cocaina; 33 di marijuana e un bilancino di precisione con materiale di confezionamento.

Il tutto è stato posto sotto sequestro.

Savina ora si trova presso il carcere di Lecce.

