Si offre di assistere due anziani a titolo gratuito, ma spilla 58mila euro. Denunciata, patteggia la pena

Ha finto di essere buona e caritatevole nell’offrirsi gratuitamente per l’assistenza di due anziani coniugi, per poi rivelarsi dopo anni.

A seguito di denuncia, i carabinieri del Norm di Maglie sono riusciti a scoprire i raggiri di una 54enne del posto, ai danni di due persone ormai decedute.

Tutto ha avuto inizio dall’esigenza di fronte a cui si trovano spesso le famiglie, dare assistenza a due persone che a causa dell’avanzare dell’età non sono più autosufficienti. La donna ha pensato bene di diventare praticamente una di famiglia, offrendosi a titolo gratuito – per soli scopi di umanità – di occuparsi di marito e moglie più che 80enni.

Col passare del tempo, profittando della fiducia non soltanto della famiglie dei due coniugi, ma degli stessi assistiti, la 54enne ha pensato bene di farsi ‘ripagare’.

Dopo un po’ di tempo, la donna ha iniziato ad accompagnare in banca l’uomo ormai 90enne, per fargli prelevare denaro. Accadeva la stessa cosa presso lo sportello bancomat in varie occasioni. Il tutto fino ad arrivare alla cifra di quasi 58mila euro.

La famiglia dei due anziani coniugi ha iniziato a rendersi conto man mano degli ammanchi e così, dopo alcune verifiche, è sembrata evidente la responsabilità della donna.

Inevitabile è scattata la denuncia da parte del 90enne e da qui le certezze scaturite dalle indagini dei carabinieri del Norm di Maglie.

La 54enne resasi responsabile dei raggiri ha scelto di patteggiare la pena e verrà giudicata a stretto giro.

