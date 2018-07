Processo agli ex manager Asl di Brindisi: assoluzione anche in Appello

Assolti anche in Appello, i cinque ex manager della Asl di Brindisi accusati di vari reati tra cui, alcune gare d’appalto “truccate”. Si tratta di Rodolfo Rollo, 54enne di Cavallino, all’epoca dei fatti direttore generale della Asl di Brindisi; i dirigenti amministrativi Enzo Mauro Albanese, Andrea Chiari e Ignazio Buonsanto e l’ex direttore amministrativo della Asl di Brindisi, Alfredo Rampino, 66 anni di Trepuzzi. Risondevano a vario titolo ed in diversa misura di: associazione per delinquere, frode in pubblica fornitura, abuso d’ufficio e turbativa d’asta

Sono assistiti, tra gli altri, dagli avvocati Viviana Labbruzzo e Massimo Manfreda.

La Corte di Appello ha “ribadito” l’assoluzione stabilita dal giudice di primo grado, al termine del rito abbreviato. La Procura Generale aveva però impugnato la sentenza chiedendo la condanna degli imputati.

Il processo odierno rappresenta un stralcio dell’operazione, denominata Mercadet-Virus, condotta dai carabinieri del Nas di Taranto e dalla Guardia di finanza di Brindisi, per la quale furono eseguiti 22 arresti, il 12 novembre 2013. Gli appalti finiti sotto la lente della Procura riguardavano la fornitura di pannoloni per incontinenti, l’affidamento di un servizio informatico

I pm Nicolangelo Ghizzardi e Giuseppe De Nozza, nel corso del processo di primo grado avevano chiesto condanne da 6 mesi a un anno e quattro mesi di reclusione.

Ultima modifica: 9 luglio 2018 22:01